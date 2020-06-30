SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?

Türkiye'de 12 milyonunun üzerinde emekli, gözlerini Temmuz ayında yapılacak zam miktarına çevirdi. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam alıyor. Bu zamlarda ise en önemli etken, son 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, yapılacak zam miktarı için ise fikir vermeye başladı. Peki, Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı? İşte detaylar

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.