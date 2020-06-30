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HABER: Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri 12 milyonu aşkın vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı veriliyor. Yapılan bu maaş zammında en önemli etken ise, son 6 aylık enflasyon verileri oluyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte "Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?’’ sorusu sıklık kazandı. İşte temmuz ayı emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 07:17 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?

Türkiye'de 12 milyonunun üzerinde , gözlerini Temmuz ayında yapılacak zam miktarına çevirdi. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam alıyor. Bu zamlarda ise en önemli etken, son 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, yapılacak zam miktarı için ise fikir vermeye başladı. Peki, Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı? İşte detaylar

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.

SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?

ENFLASYON AYARI

Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er TL'lik ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak emekliler, ikramiyede artış beklentisi de taşıyor.

SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?

Özellikle her yıl ikramiyenin bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması talepleri gündeme geliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar, 2019 enflasyon oranı olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Dul ve yetimlerin ödemesi de bu oranda artacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?

İKRAMİYE EN GEÇ 27-30 TEMMUZ'DA

SGK'dan aylık alan yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödenecek. Tarih erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?
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SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı?
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