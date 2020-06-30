Vatandaşa sistematik baskı yapmışlar!

Geçtiğımiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 16 banka dışı mali kuruluşu (faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketi) 2.1 milyon TL idari para cezasına çarptırdı. Şirketlerle ilgili BDDK'ya çok sayıda şikayet geldi. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, varlık yönetim şirketleri, devraldıkları borçları tahsil etmek için ilginç yöntemlere başvurdu. Tahsilat yapabilmek için borçlunun yakınları veya arkadaşlarını sürekli telefonla arayarak taciz eden şirketlerin, borçluların yakınlarını arayarak 'borcun ödenmesi' konusunda baskı yaptığı da belirlendi.Şirketlerin, borçlu kişilerin kimlikleri ve borç miktarı gibi özel bilgileri konuyla ilgisi olmayan kişilerle paylaştığı da öğrenildi. Faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerine kesilen cezaların nedeni ise borçların ödenmesi konusunda müşterilere esneklik ve kolaylık sağlanmaması... Şirketlerin icra masrafları ve yüksek gecikme faizleriyle borcu ödenemez ve katlanılamaz bir seviyeye çıkarmayı amaçlarken, ihtar yapılırken kişinin onur ve haysiyetine, toplum içindeki saygınlığına halel getirecek şekilde sistematik psikolojik baskı uyguladığı da belirtildi. Kovid-19 salgınında banka dışı mali kuruluşlara iletilen üç ay öteleme veya yapılandırma taleplerinin makul bir gerekçeye dayanmaksızın karşılanmaması da verilen cezaların sebeplerinden biri.