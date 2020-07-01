Borsa gençleşiyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) Başkanı Alp Keler, hisse senedine bu yılın ilk beş ayında yatırım yapan 313 bin yerli bireysel yatırımcı ile ilgili bilgi verdi. Aracı kurumlar ve işlem yapan firmalar ile bir anket çalışması ve araştırma yaptıklarını belirten Keler, yeni yatırımcı profilinin gençlerden oluştuğunu ve borsaya gelişlerinin en önemli nedenlerinden birinin de teknolojideki gelişim olduğunun altını çizdi.2020'nin ilk beş ayında borsaya gelen yerli bireysel yatırımcıların önemli bir çoğunluğunun 40 yaş altı olduğunu ifade eden Keler, "2020 Ocak-Mayıs döneminde hisse senedi yatırımı yapan yeni yerli bireysel yatırımcıların yüzde 26'sı 20-29 yaş aralığında, yüzde 35'i 30-39 yaş aralığında, yüzde 22'si ise 40-49 yaş aralığında. Böylece borsaya yeni gelen yerli bireysel yatırımcıların yüzde 83'ünün 50 yaş altı gençlerden oluştuğunu görüyoruz" diye konuştu. 40 yaş altı kitle de yüzde 61 gibi büyük bir orana sahip. Borsada bakiyeli yatırımcı sayısının Mayıs 2020 itibarıyla 1.5 milyona ulaştığını söyleyen Keler, "Her ay 1 kere işlem yapanların sayısı da geçen yıl mayısta 343 bin iken şimdi 790 bine çıktı. VİOP'ta her ay bir kere işlem yapan sayısı da 22 binden 30 bine yükseldi. Yatırım fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 88 büyüdü. Emeklilik fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 41 arttı. Halka açık şirketlerin piyasa değerleri son 6 ayda çok aşırı değişmedi ama özellikle BIST100 dışı hisselerin büyüklüğünde önemli artış yaşandı. BIST 100 dışındaki hisselerde 385 milyar liraya ulaştı ki bu 1.5 yılda iki katına çıktığını gösteriyor" dedi.ALP Keler, "Son bir yılda yatırım fonları portföy büyüklüklerinde önemli bir büyüme olduğunu görüyoruz. Mayıs 2019 ile kıyasladığımızda yatırım fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 88 artarak 159 milyar liraya yükseldi. 313 bin yeni yerli bireysel yatırımcının yüzde 28'i 10 bin liranın altında bir yatırım tutarıyla hisse senedine yatırım yapıyor. 10 bin- 20 bin lira arası tutarla yatırım yapan yatırımcılar yeni gelen toplam yatırımcıların yüzde 16'sını oluşturuyor. Portföy büyüklüğü 20 bin liranın altında olan yatırımcılar yeni gelen toplam bireysel yatırımcıların yüzde 44'ünü oluşturuyor. 50 bin liranın altında hisse senedi piyasasına yeni katılan yatırımcılar ise yüzde 66'yı oluşturuyor" şeklinde konuştu.