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Temmuz zammı ile ilgili haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye’de 12 milyonunun üzerinde , Temmuz ayında alacakları zam miktarı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor, bu zamlarda ise en büyük etken enflasyon rakamları oluyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte "Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?’’ sorusu sıklık kazandı. İşte temmuz ayı emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

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Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 12 milyonunun üzerinde emekli her yıl Temmuz ve Ocak ayında maaşlarına zam alıyor. Bu zamlarda ise en önemli etken, son 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, yapılacak zam miktarı için ise fikir vermeye başladı. Peki, Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı 2020 açıklandı mı? İşte detaylar

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

ENFLASYON AYARI

Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er TL'lik ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak emekliler, ikramiyede artış beklentisi de taşıyor.

Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Özellikle her yıl ikramiyenin bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması talepleri gündeme geliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar, 2019 enflasyon oranı olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Dul ve yetimlerin ödemesi de bu oranda artacak.

Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

İKRAMİYE EN GEÇ 27-30 TEMMUZ'DA

SGK'dan aylık alan yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödenecek. Tarih erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
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Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
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