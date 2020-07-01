Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk! Koronavirüs test merkezi kuruldu: 2 saatte sonuç verecek

'ndan bir ilk! kuruldu: 2 saatte sonuç verecek

'nda yurt dışından gelen ve giden yolculara testi yaptırmaları için kuruldu. İstanbul Havalimanı'nda günlük 40 bin yolcuya yapılabilecek kapasiteye sahip test merkezi, kullanıma hazır duruma getirildi. Yolculardan alınan numuneler terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar iki saat içinde yolcuya teslim edilecek.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 13:05 Son Güncelleme: 1.7.2020 13:21 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk! Koronavirüs test merkezi kuruldu: 2 saatte sonuç verecek

ile mücadelede alınan önlemler kapsamında 'nda koronavirüs kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek. İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.

İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk! Koronavirüs test merkezi kuruldu: 2 saatte sonuç verecek

NUMUNELER İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ LABORATUVARDA SONUÇLANDIRILACAK

Mere, test merkeziyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sağlık Bakanlığı ile Kültür veTurizm Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda 'nda yurt dışından gelen veya yurt dışına çıkan yolculardan PCR testi yaptırmak isteyen yolcular için bu merkez kuruldu. 50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir."

İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk! Koronavirüs test merkezi kuruldu: 2 saatte sonuç verecek

Mere, "Türkiye'de hiçbir havalimanında kurulu bir laboratuvar yok. Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak. Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare. Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı." dedi

İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk! Koronavirüs test merkezi kuruldu: 2 saatte sonuç verecek

TEST ÜCRETİ 110 LİRA

Fatih Mere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği doğrultuda PCR testlerinin ücretinin 110 lira olacağını açıkladı.

İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk! Koronavirüs test merkezi kuruldu: 2 saatte sonuç verecek

Mere, "Bizim buradan bir gelir beklentimiz yok. Tamamen yolcuların en kısa sürede testlerini yaptırıp stressiz bir şekilde uçuşlarına devam edebilmeleri için sunduğumuz bir hizmet. İlk etapta yolcular gelmeden önce 520 personelimize burada test yaptırdık. Tamamı negatif çıktı. O testlerde gördük ki yaklaşık 2 saatte bu testin sonuçları sisteme düşecek ve yolculara ulaştırılabilecek" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk! Koronavirüs test merkezi kuruldu: 2 saatte sonuç verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA