Krizin galibi Türkiye olacak

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Üst Yöneticisi Max Kownatzki, turizm ve havacılık sektörlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kownatzki, Kovid-19 sonrası seyahat trendlerine göre Avrupa'nın birçok yerinde ekonomik toparlanmanın zaman alacağını belirterek, krizin galibinin, "Güvenli, hijyenik ve uygun maliyete karşılık yüksek değer sunan ülkeler" olacağını söyledi. Kownatzki, "Türkiye'nin de bu krizi başarıyla atlatan ülkeler arasında olacağına eminim. Özellikle Türkiye konusunda uzmanlaşmış olan iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimler, uzun vade için çok olumlu. Avrupalı misafirlerimiz Türkiye'nin tatil bölgelerini çok beğeniyor. Yasakların kaldırıldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye turist getirmeye başladık, yasaklar kalktıkça da daha fazla turist getireceğiz" dedi.