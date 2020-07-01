MTV 2.taksit ödemeleri son gün ne zaman? 2020 MTV ödemeleri ne zaman yapılacak?

Yılda iki kez ödenmek zorunda olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Ödeme İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılacak olan ödemeler için hesaplama yapılırken aracın yaşı, cinsi gibi faktörler de göz önüne alınıyor. Peki; MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 MTV 2.taksit ödemeleri ve ücretleri!
MTV taksit ödemelerinin birincisi Ocak ayında yapılmıştı. Şimdi MTV 2.taksit ödemeleri Temmuz ayında başlayacak. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
2020 MTV ödemelerinin ikinci taksidi için süreç başladı. Bugün itibarıyla başlayan ödeme takvimi 31 Temmuz tarihine kadar işleyecek. Araç sahipleri yasal süreçte ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden ya da e-devlet üzerinden yapabilecek. Bazı bankaların dijital uygulamaları da taksitli ödeme imkanı sunacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin ikinci taksidi bugün itibarıyla ödenmeye başlandı. Ödemeler 31 Temmuz'a kadar sürecek. Borçlar, internet üzerinden kredi kartı veya hesap kartı ile ödenebiliyor. Bazı bankaların dijital uygulamaları aracılığı ile de taksitli ödeme imkanı bulunuyor. MTV ödemeleri otomobillerin model yılı ve motor hacmine göre değişkenlik gösterecek. Peki, hangi araba için ne kadar MTV ödenecek? İşte 2020 MTV ücretleri...
MTV NASIL ÖDENİR?
MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabilecek. gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir. MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir. MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün.
MTV TUTARLARI HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR?
2020 MTV yeniden değerleme oranlarının belli olmasının ardından, 2020 MTV tutarları da netleşti.
01.01.2018 öncesi tescil
-1-3 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
-1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
01.01.2018 öncesi tescil
-1-3 yaş 1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
-1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
01.01.2018 öncesi tescil
-4-6 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
-1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
01.01.2018 öncesi tescil
-4-6 yaş 1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
-1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
01.01.2018 öncesi tescil
-7-11 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
-1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
01.01.2018 öncesi tescil
-7-11 yaş 1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
-1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
01.01.2018 sonrası tescil
1-3 yaş 0-1300 cc
-Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
-Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
2019 MTV: 946 lira
2020 MTV: 1059 lira
-Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV: 1033 lira
2020 MTV: 1156 lira
01.01.2018 sonrası tescil
-1-3 yaş 1301-1600 cc
-Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
1301-1600 cc
-Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası
2019 MTV: 1649 lira
2020 MTV: 1846 lira 1301-1600 cc
-Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV: 1799 lira
2020 MTV: 2014 lira
01.01.2018 sonrası tescil
1-3 yaş 1601-1800 cc
-Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV: 2911 lira
2020 MTV: 3260 lira
1601-1800 cc
-Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV: 3176 lira
2020 MTV: 3557 lira
01.01.2018 sonrası tescil
1-3 yaş 1801-2000 cc
-Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV'si: 4586 lira
2020 MTV'si: 5136 lira
1801-2000 cc
-Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV'si: 5003 lira
2020 MTV'si: 5603 lira