MTV 2.taksit ödemeleri son gün ne zaman? 2020 MTV ödemeleri ne zaman yapılacak?

2020 MTV ödemelerinin ikinci taksidi için süreç başladı. Bugün itibarıyla başlayan ödeme takvimi 31 Temmuz tarihine kadar işleyecek. Araç sahipleri yasal süreçte ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden ya da e-devlet üzerinden yapabilecek. Bazı bankaların dijital uygulamaları da taksitli ödeme imkanı sunacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin ikinci taksidi bugün itibarıyla ödenmeye başlandı. Ödemeler 31 Temmuz'a kadar sürecek. Borçlar, internet üzerinden kredi kartı veya hesap kartı ile ödenebiliyor. Bazı bankaların dijital uygulamaları aracılığı ile de taksitli ödeme imkanı bulunuyor. MTV ödemeleri otomobillerin model yılı ve motor hacmine göre değişkenlik gösterecek. Peki, hangi araba için ne kadar MTV ödenecek? İşte 2020 MTV ücretleri...

MTV NASIL ÖDENİR?

MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabilecek. gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir. MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir. MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün.