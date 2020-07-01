MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman? Anlaşmalı bankalar listesi BURADA...

2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisinin 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 Çarşamba gününden itibaren başlamış bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte araç sahibi vatandaşlarımız tarafından merak edilen 2020 MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır ve MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman ? gibi sorular da yanıt buldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisinin 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başladı ve 31 Temmuz 2020 tarihi de son gün olarak belirlendi. GİB'den yapılan duyuru şöyle;
Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.
Ayrıca,
Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;
ile
Anlaşmalı bankaların;
ödeyebileceklerdir.