Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman? Anlaşmalı bankalar listesi BURADA...

ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman? Anlaşmalı bankalar listesi BURADA...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisi 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü itibariyle başladı. Araç sahipleri 2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisi 2. Taksit ödemesine ilişkin 2020 ödemesi nasıl ve nerelere yapılır ve MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman? gibi soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.7.2020 00:31 Son Güncelleme: 2.7.2020 00:31 ABONE OL
MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman?

2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisinin 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 Çarşamba gününden itibaren başlamış bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte araç sahibi vatandaşlarımız tarafından merak edilen 2020 ödemesi nasıl ve nerelere yapılır ve MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman ? gibi sorular da yanıt buldu.

2020 MTV ÖDEMESİ NASIL VE NERELERE YAPILIR? MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisinin 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başladı ve 31 Temmuz 2020 tarihi de son gün olarak belirlendi. GİB'den yapılan duyuru şöyle;

MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman?

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,

Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

  • Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
  • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
  • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri

ile

MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman?

Anlaşmalı bankaların;

  1. Şubelerinden
  2. Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
  3. PTT işyerlerinden
  4. Tüm vergi dairelerinden

ödeyebileceklerdir.

MTV ÖDEMESİ YAPILABİLECEK ANLAŞMALI BANKALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

MTV ÖDEMESİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman? Anlaşmalı bankalar listesi BURADA...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA