MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman? Anlaşmalı bankalar listesi BURADA...

2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisinin 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 Çarşamba gününden itibaren başlamış bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte araç sahibi vatandaşlarımız tarafından merak edilen 2020 MTV ödemesi nasıl ve nerelere yapılır ve MTV 2. taksit ödemesi son günü ne zaman ? gibi sorular da yanıt buldu.

2020 MTV ÖDEMESİ NASIL VE NERELERE YAPILIR? MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Motorlu Taşıtlar vergisinin 2. Taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başladı ve 31 Temmuz 2020 tarihi de son gün olarak belirlendi. GİB'den yapılan duyuru şöyle;