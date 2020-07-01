Şehit ve gazi yakınına istihdam müjdesi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını gerçekleştirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün kamu kurumlarımıza yerleştirilecek 274 kardeşimizle birlikte 2020 yılı atamalarının sayısı bine yaklaşıyor. 2002 yılına kadar yalnızca 6.315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık" dedi. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağını 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı. Buna göre, 3.5 milyonun üzerinde işçinin yararlandığı kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Bakan Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.3.5 milyonu aşkın işçiye 13.5 milyarın üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirten Selçuk, "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyenlerin bunu bildirmesi gerek" dedi.