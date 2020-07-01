Sigorta sektörü pandemiden tam not aldı

SİGORTA sektörü pandemi sürecinde dolaylı olarak 400 milyon liralık katkı sağladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, koronavirüs pandemisinde sigorta sektörünün insan hayatı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun çok daha iyi hissedildiğini söyledi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Gürsoy, "Çok önemli bir sınavdan sektör olarak başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. Yüksek sorumluluk bilinciyle kötü günde ülkemizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna büyük bir başarıyla gösterdiniz" ifadelerini kullandı. Genel Kurul'da 61 geçerli oyun tamamını alarak yeniden birlik başkanı seçilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, de 2019 rakamlarına değinirken, sektörün 2019 sonu itibarıyla 237 milyar aktif büyüklüğe ve 69 milyar TL prim üretimine ulaştığını belirtti. Benli, şunları kaydetti: "BES'e toplam katılımcı sayımız 12 milyonu aşarken, toplam fon büyüklüğümüz yaklaşık 146 milyar TL oldu. Bu tutar İşsizlik Fonu'nda biriken tutarı da aşmış durumda."