Sınavlar bitti yerli turist sahillere gidiyor

Pandemi nedeniyle sezon açılışının uzadığı Ege ve Akdeniz sahillerinde oteller virüse karşı tüm tedbirlerini tamamladı. 1 Temmuz'dan itibaren birçok otelin kapılarını açması bekleniyor. Lise ve üniversite sınavlarının bitmesiyle iç pazarda ciddi hareketlilik bekleyen turizmciler, yurtdışı için de gözünü İngiltere'nin kararına dikmiş durumda. Temmuz, ağustos ve eylüle iç pazarın hareketli geçeceğini anlatan turizmciler, yabancı turistte ise temmuzun ikinci yarısından sonra hareketlilik oluşabileceğini belirtiyor.Otellerin hazirandan beri peyderpeyh açıldığını anlatan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "Mesela 6 oteli olan bir grup haziranda birini açtı. Diğer otellerini de açılışa hazır hale getirdi. Eğer talep oluşursa temmuzda ikinci hatta üçüncü otelini de açar. Otellerimiz tüm tedbirleri aldı, açılışa hazır haldeler" dedi. Türkiye'de bulunan otellerin sertifikasyon sürecine büyük önem verdiğini belirten Çorabatır, "Sertifikaya çok ciddi bir talep oluştu. Binlerce otelimiz sertifikalandırma için başvuru yaptı. Hijyen konusunda hiçbir sıkıntımız yok, hatta en hijyenik yerlerin oteller olduğunu dahi iddia edebilirim" diye konuştu.Lise ve üniversite sınavlarının bittiğine dikkat çeken Çorabatır, temmuzda ciddi bir iç turizm hareketi beklediklerini kaydetti. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da, temmuz itibarıyla iç turizmde ciddi bir hareketlilik beklediklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta itibarıyla artan iç turizm hareketine paralel daha fazla otelin açılacak" dedi.HİLTON Dalaman Genel Müdürü ve GETOB Başkan Yardımcısı Tunç Batum, bölgede yerli turist hareketinin başladığını yabancı turistlerin de yoğun bir talebinin olduğunu söyledi. Batum, "Özellikle İngilizler'den yüksek talep var. İngiltere AB'ye bağlı hareket etmiyor. O nedenle biz Türkiye'ye seyahat izni vereceğini öngörüyoruz. Temmuzun ikinci yarısından itibaren hareketlilik bekliyoruz" dedi.AFYONKARAHISAR Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, bölgedeki 5 yıldızlı bütün otellerin Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldığını söyledi. Bazı otellerin açıldığını ve hali hazırda 2 bin yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini anlatan Gümüşhan, "Şu anda bölgemizde yerli turist hareketi yaşanıyor. Talebe paralel diğer oteller de açılacak. Temmuzdan itibaren hareketlilik artar" şeklinde konuştu.İÇ turizm hareketinin 22 Haziran itibarıyla hızlandığını belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Üniversite sınavlarının bitmesiyle talep geçen haftaya göre 2, önceki haftalara göre ise 10'a katladı" dedi. Artan talepte tatil kredisi ve kredi kartına artan taksit sayısının da büyük katkısı olduğunu anlatan Vardar, "Haziranda açılan otellere gidenler tatilini sosyal medyada paylaştı, tedbirleri anlattı. Bu tür paylaşımlar kararsız olanları da harekete geçirdi. Bu yıl iç pazarda 2019 rakamlarının yakalanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.