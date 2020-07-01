SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün yükselişte! 1 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberleri... Altın fiyatları, hafta ortasında tırmanışta! Altının gram fiyatı, pazartesi gününden itibaren yaşadığı yükselişe paralel olarak 394 lira seviyesinden işlem görüyor. Yeni tip corona virüsü salgını nedeni ile altın fiyatları da son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son üç aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise gram altın fiyatı 394 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 637 lira bandında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 1 TEMMUZ

Durum böyle olunca da , 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz ayında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 1 Temmuz 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz