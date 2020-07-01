SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün yükselişte! 1 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberleri... Altın fiyatları, hafta ortasında tırmanışta! Altının gram fiyatı, pazartesi gününden itibaren yaşadığı yükselişe paralel olarak 394 lira seviyesinden işlem görüyor. Yeni tip corona virüsü salgını nedeni ile altın fiyatları da son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son üç aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise gram altın fiyatı 394 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 637 lira bandında bulunuyor.
Durum böyle olunca da , 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz ayında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 1 Temmuz 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
ÇEYREK ALTIN
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TAM ALTIN
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Koronavirüs vaka sayısının artmaya devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdüren altın günü 1.781 seviyesinde açtı. ilk hedef 1.794 seviyesi olarak görünürken, bu seviyenin üzerine çıkması durumunda değerli maden yükselişini 1800 seviyesine kadar sürdürebilir. Olası düşüşlerde 1.785 seviyesinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.780 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir."
İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Artan vaka sayıları ve ekonomilerin tekrar kapanma tehlikesi ile altın vadelileri yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra $1800 sevisinin üzerine çıkarken spot piyasada değerli metal hafif primle $1785 seviyelerinden işlem görmekte. Altın $1780 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yön yukarı olacaktır ve $1800 seviyesi ilk hedef olacaktır."
Gedik Forex Tarafından Hazırlanan Analiz:
"Ons altın dün 1764$ ve 1785$ seviyeleri arasında dalgalanarak günü 1780$ seviyesinden kapattı. ABD'de dün Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve tüketici güveni takip edildi. Fed Başkanı Powell, gerçekleştirdiği konuşmasında koronavirüs nedeniyle ekonomide olağanüstü belirsizlik olduğunu ifade etti. Son dönemde verilerdeki toparlanma ekonomiye ilişkin iyimser beklentileri artırırken, vaka sayılarında yaşanan artış ikinci dalgaya yönelik endişeler risk iştahı üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Oluşan endişeler güvenli limanlara olan talebin artış kaydetmesinde etkili olurken, ons altın 1770$ seviyesinin üzerine tutunmaya devam ediyor. Salgına ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, yükselişlerde 1795$ - 1803$ ve 1811$ seviyeleri direnç, 1768$ - 1758$ ve 1745$ seviyeleri desteklerdir."