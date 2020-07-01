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| Bakan Albayrak önemli verileri değerlendirdi: Daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 12:55 Son Güncelleme: 1.7.2020 13:07 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak önemli verileri değerlendirdi: Daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerini değerlendirdi.

YÜKSELİŞ BUGÜNÜN DÜNDEN DAHA POZİTİF OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." dedi.

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Son dakika | Bakan Albayrak önemli verileri değerlendirdi: Daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor
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