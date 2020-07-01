SON DAKİKA HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son günlerde yükseliş trendinde olması nedeniyle ekonomi alanında en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen altının ne tür bir eğilim yapacağı ise çoğu zaman kestirilemiyor. Peki, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 TEMMUZ GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Güncel ve canlı altın fiyatlarını anbean haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...