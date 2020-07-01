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HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününe yükseliş ile başlayan altın, dün de bu seyri sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren ise ciddi bir yükselişe geçen altının gramı 0.24’lük bir artış göstererek 393 lira bandına çıktı. Bu noktada yatırımcılar, altın düşecek mi yükselecek mi? sorusunu araştırıyor. İşte 1 Temmuz 2020

Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

son günlerde yükseliş trendinde olması nedeniyle ekonomi alanında en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen altının ne tür bir eğilim yapacağı ise çoğu zaman kestirilemiyor. Peki, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, !

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 TEMMUZ GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Güncel ve canlı altın fiyatlarını anbean haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons

Alış: 1.785,69 $

Satış: 1.786,08 $

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Gram Altın

Alış: 393,17

Satış: 393,27

SON DAKİKA HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Çeyrek Altın

Alış: 635,70

Satış: 643,80

Yarım Altın

Alış: 1.271,40

Satış: 1.285,70

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SON DAKİKA HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Tam Altın

Alış: 2.494,00

Satış: 2.542,03

Cumhuriyet Altını

Alış: 2.586,00

Satış: 2.625,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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SON DAKİKA HABER: Altın düşecek mi yükselecek mi? 1 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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