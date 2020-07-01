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haberi: Emekliye yeni zam! temmuz zammı ve ikramiyeleri...

haberi: Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için önemli Temmuz ayı geldi. Emekliler önümüzdeki günlerde zamlı maaşlarını öğrenerek, ay içinde hesaplarında paralarını görecek. Bu kapsamda vatandaşların ' temmuz zammı ne kadar?' sorgulamarı da hız kazanmış durumda. Öte yandan, yeni emekliler en az 1500 TL yanı maaşın yanı sıra 1000 lira da ikramiye alacak. İşte maaşlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 09:54 Son Güncelleme: 1.7.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ve ikramiyeleri...

maaşlarıyla ilgili haberi geldi. Emekliler yılda 2 kez bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu alabilirken; Nisan'dan itibaren taban aylık ödemesi de bin 500 liraya yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.

Son dakika haberi: Emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ve ikramiyeleri...

MAAŞA GÖRE ÖDEME

Önümüzdeki günlerde aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşacak. Ayrıca 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyesini de cebine koyacak olan yeni emekliler, 3 yıllık taahhüdünü verip banka promosyonundan da yararlanacak.

Son dakika haberi: Emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ve ikramiyeleri...

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, üstünde olanlar ise en az 750 lira alabilecek. Seçilen bankaya göre alınacak promosyon tutarı yükselebilecek.

Son dakika haberi: Emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ve ikramiyeleri...

ERKENE ÇEKİLSE DE ALACAK

İkramiye ödemesi erkene çekilse de yeni emekliler bundan yararlanabilecek. Bayram ikramiyesi için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı vardı. Ancak bu yıl yapılan düzenleme ile bu ifade 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

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Son dakika haberi: Emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ve ikramiyeleri...
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