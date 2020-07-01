Son dakika haberi: Emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ve ikramiyeleri...

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Emekliler yılda 2 kez bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu alabilirken; Nisan'dan itibaren taban aylık ödemesi de bin 500 liraya yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.