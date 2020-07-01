Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekli ve memura müjde! Emekli ve Memur Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve Memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi gözlerini Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevirdiler. Bilindiği üzere, memur ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılan bu zamlarda ise enflasyon oranları belirleyici oluyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, yapılacak zam miktarı için ise fikir vermeye başladı. Peki, Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak? İşte temmuz ayı emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika detayları...
Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyon rakamlarına çevirdi.
Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem Kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.
MEMURUN ENFLASYON ZAMMI NE KADAR?
Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Memurlara şimdiden 0,57 puan enflasyon farkı imkânı doğdu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Yapılacak kesin zam oranı cuma günü belli olacak.