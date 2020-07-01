Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekli ve memura müjde! Emekli ve Memur Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve Memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi gözlerini Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevirdiler. Bilindiği üzere, memur ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılan bu zamlarda ise enflasyon oranları belirleyici oluyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, yapılacak zam miktarı için ise fikir vermeye başladı. Peki, Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak? İşte temmuz ayı emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika detayları...