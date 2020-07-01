Son Dakika Haber | Ziraat İhtiyaç Kredisi sorgulama ekranı! Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası tarafından, dar gelirli vatandaşlar için sunulan 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan hasarın en aza indirgenmesi hedefiyle uygulanan tedbirler kapsamında ev halkının gelirinin aylık 5 bin TL ve altında olması duurmunda finansal açıdan desteklemek için kredi 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak. Peki; ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama ekranı ile son dakika haberinin detayları!
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.
İşte Ziraat Bankası destek kredisi son dakika haberinin detayları...
KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
10.000,-TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecektir.