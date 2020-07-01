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: Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Sonuçları açıklandı mı? Ziraat Destek Kredisi sorgulama ekranı

Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklar, dar gelirli vatandaşları etkilemeye devam ederken, salgından etkilenen vatandaşlar için kamu bankaları tarafından 6 ay geri ödemesiz kredi desteği sunuluyor. Bu noktada, hali hazırda kredi başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçlarla ilgili araştırmalarda bulunuyor. Bankası destek kredisi başvuruları olumlu değerlendirilen bankaya gitmeden vadesinin 36 ay olduğu destek kredisini kullanabilecekler. Peki; Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı ile haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 1.7.2020 15:10 ABONE OL
SON DAKİKA: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Sonuçları açıklandı mı? Ziraat Destek Kredisi sorgulama ekranı

Bankası İhtiyaç Kredisi ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan hasarın en aza indirgenmesi hedefiyle uygulanan tedbirler kapsamında ev halkının gelirinin aylık 5 bin TL ve altında olması durumunda finansal açıdan desteklemek için kredi 6 ay geri ödemesiz kredi imkânı sunulacak. Peki; ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama ekranı ile son dakika haberinin detayları!

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SORGULAMA: ZİRAAT DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

İşte Ziraat Bankası destek kredisi son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Sonuçları açıklandı mı? Ziraat Destek Kredisi sorgulama ekranı

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

SON DAKİKA: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Sonuçları açıklandı mı? Ziraat Destek Kredisi sorgulama ekranı

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

SON DAKİKA: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Sonuçları açıklandı mı? Ziraat Destek Kredisi sorgulama ekranı

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video

SON DAKİKA: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Sonuçları açıklandı mı? Ziraat Destek Kredisi sorgulama ekranı
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SON DAKİKA: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Sonuçları açıklandı mı? Ziraat Destek Kredisi sorgulama ekranı
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