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3 milyon kadın iş sahibi oldu

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
3 milyon kadın iş sahibi oldu
Hükümetin kadın istihdamının artırılması ve işgücüne katılımı için verdiği destekler sonuç verdi, son 17 yılda işe giren kadın sayısı 3 milyonu geçti. Türkiye İş Kurumu'nun aktif işgücü programlarından yararlanan kadınların sayısı 2 milyona ulaştı, "İş'te Anne" projesiyle çalışmak isteyen 25 bin kadına eğitim verildi, şiddet mağduru 6 bin kadın da meslek edindirme eğitimi aldı. Kadın kooperatifleri de istihdamı büyüttü. Bu yıl 20 milyon liranın üzerinde pay ayrılan 222 kadın kooperatifi yaklaşık 40 bin kadına iş kapısı açtı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın istihdamının 2 katına çıktığını belirterek, 2023'te kadın işgücüne katılım oranını yüzde 38.5'e, istihdam oranını yüzde 34'e, kendi işini yapanların oranını yüzde 20'ye, işveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranın yüzde 10'a çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.
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