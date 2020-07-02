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son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma gram ve çeyrek fiyatları

Haftanın kapanış gününde, altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Corona virüsü sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, yatırımcıların güvenli bir yatırım aracı olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. Yatırımcıların yanı sıra, kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar da, konuyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 07:00 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma gram ve çeyrek fiyatları

, sabahın ilk saatleri itibarıyla günün öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Altın fiyatlarındaki anlık değişimler, canlı rakamlar ve son dakika haberleri, piyasaların kapanış gününde yatırımcılar adına önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. Pandemi döneminde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 3 TEMMUZ 2020 CUMA

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma gram ve çeyrek fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 391,15
SATIŞ: 391,24

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 633,40
SATIŞ: 641,90

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Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma gram ve çeyrek fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.266,70
SATIŞ: 1.282,20

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.504,26
SATIŞ: 2.552,49

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Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma gram ve çeyrek fiyatları

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.607,60
SATIŞ: 2.621,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.593,00
SATIŞ: 2.634,00

Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma gram ve çeyrek fiyatları
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Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz Cuma gram ve çeyrek fiyatları
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