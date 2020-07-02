Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde sektör liderliğini korudu

, Fortune 500 listesinde sektör liderliğini korudu

Fortune 500 listesinde 7 basamak yükselerek 25'inci sıraya yerleşen , listede yer alan savunma şirketleri arasındaki birinciliğini de sürdürdü.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 16:18 ABONE OL
ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde sektör liderliğini korudu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye'nin 2008'den bu yana gerçekleştirdiği ve ülkenin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın 2019 sonuçları açıklandı.

ASELSAN, listede 7 basamak yükselerek genel sıralamada 25'inci oldu, savunma şirketleri arasındaki birinciliğini de devam ettirdi.

Sıralamada, firmanın geçen yıl 13 milyar lirayı aşan net satışları etkili oldu. Liste belirlenirken net satışların yanı sıra faiz-vergi öncesi kar, aktif toplam, öz kaynak, karlılık ve ihracat gibi kriterler de değerlendirildi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde sektör liderliğini korudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA