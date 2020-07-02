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’nda Kovid-19 Test Merkezi kuruldu

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
İstanbul Havalimanı’nda Kovid-19 Test Merkezi kuruldu
İstanbul Havalimanı'nda yurtdışından gelen ve yurtdışına giden yolcular için 110 lira karşılığında koronavirüs (Kovid- 19) testi yapılması için merkez kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda PCR testi yaplacak. Merkezde yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, burada bulunan laboratuvarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak talepleri doğrultusunda test merkezi kurulduğunu belirtti.
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İstanbul Havalimanı’nda Kovid-19 Test Merkezi kuruldu
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