İstanbul Havalimanı’nda Kovid-19 Test Merkezi kuruldu

İstanbul Havalimanı'nda yurtdışından gelen ve yurtdışına giden yolcular için 110 lira karşılığında koronavirüs (Kovid- 19) testi yapılması için merkez kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda PCR testi yaplacak. Merkezde yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, burada bulunan laboratuvarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak talepleri doğrultusunda test merkezi kurulduğunu belirtti.