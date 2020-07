Kalyon’dan güneşe 1.4 milyar dolar yatırım

Kalyon Holding yatırımıyla montajı bitme aşamasına gelen Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz teknik incelemelerde bulundu. 400 milyon dolarlık yatırım ile kurulan ve bir ay içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak. 100 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikada üretim başladığında 1.400 kişiye istihdam sağlanacak.Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'daki tek entegre güneş paneli fabrikasında olduklarını belirterek, "Burası 4 farklı üretimi bir araya getiriyor" dedi. Tesiste Ar-Ge merkezinin kurulacağını, yaklaşık 100 mühendis ve araştırmacının görev alacağını belirten Dönmez, "Kaynaklarımızı yerli teknolojimizle elektriğe dönüştürmek istiyoruz. Bu tesiste de üretilecek paneller önce Karapınar'da yapılacak güneş enerji santralinde kullanılacak. Ardından da yerli teknolojiyi yurt dışına göndereceğiz. Dünyanın farklı yerlerinde 'Made in Türkiye' yazılı güneş panellerini göreceğiz. Türkiye'nin güneşi daha çok parlayacak" dedi.Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise fabrikanın Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikası açısından da büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Kalyoncu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milli ve yerli enerji politikası hayata geçirildi. 3 yıl önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın çok önemsediği Karapınar Güneş Enerji Santrali için düğmeye bastık. Yüzde 70'in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1.000 MW'lık Karapınar'ın panelleri ise bu fabrikada üretilecek. Şu an bu ve Karapınar faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Santrali'nde üreteceğimiz elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız" dedi.KALYONCU, montajı bitme aşamasına gelen güneş paneli üretim tesisinin yaklaşık 400 milyon dolar yatırım ile hayata geçirildiğini belirterek, "Karapınar Santrali için yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. İki tesis için toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırım yapmış olacağız. Ayrıca şu an bulunduğumuz tesiste Ar-Ge merkezi kuracağız ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak. Tesisin tamamında ise 1.400 kişiye istihdam sağlanmış olacak" dedi. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından büyük bir adım attığını, fabrikanın daha temiz bir dünya için önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Kalyoncu, "Türkiye, 10 yıl içinde güneş enerjisinde 10 bin megawata çıkma kararı aldı. Salgında daha temiz bir dünya için çalışma gerekliliğimiz bir kez daha anlaşıldı. Fabrikamız çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmaya hizmet edecek. Temiz enerji üretimiyle her bir kilowat saatte 500 gram fosil karbondioksit emisyonu engellenecek. Bin megawatlık güce sahip yenilebilir enerji santrali ile her yıl 1.5 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımı da engellenecek" dedi.