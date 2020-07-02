Memurun gözü haziran enflasyonunda

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Tüketici Fiyat Endeksi'nde ocak-mayıs arasında yüzde 4.57 artış meydana geldi. Beş aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Devlet memurları, TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.