Sigortada uçtan uca temassız dönem başladı

TÜRKİYE'DE birçok şirket, pandemiye karşı hızlı bir teknoloji ve dijitalleşme yarışına girdi. Dijital buluşlarda pratik zekası ile ünlü Türk şirketleri ciddi fark yarattı. Dijital çözümler ekonominin çarklarına ilaç oldu. Yeni uygulamalar ilgili sektörlerdeki ticarete katkı sağladı. Bu kapsamda ortaya çıkan ve kısa sürede yüksek kullanıcı oranlarına ulaşan sigortaladım. com, yeni geliştirdiği yazılımlarla uçtan uca temassız sigortacılık hizmeti vermeye başladı. Trafik, kasko, konut ve sağlık sigortası gibi branşlarda, bireysel ve kurumsal müşterilerin bütçe ve ihtiyacına göre en uygun olabilecek sigorta tekliflerini, online olarak 22 farklı sigorta şirketi üzerinden inceleme ve satın alma imkanı sağlayan bir platform, paketleri inceleme ve mukayese etme fırsatı da sunuyor. Türkiye'nin genç nüfusunun potansiyeline dikkat çeken sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren, ülkedeki sigortacılık anlayışının kısa zamanda değişeceğine, köklü bir sektör olan sigorta sektörünün dijitalleşme hızının ivmeleneceğine inanıyor.Özveren, "Sigorta platformu olarak online ve çağrı merkezi kanallarımız üzerinden, yeni yüzüyle hizmet sunmaya başladık. Web sitemizi, kullanıcı dostu, bilgiye en hızlı ve kolay biçimde ulaşılan, en son trendlere ve yeni teknolojiye uygun olacak şekilde güncelledik ve yayına geçtik. sigortaladım.com, bu alandaki önemli bir ihtiyaca cevap vermek için tasarlandı. Ayrıca sigorta alacakların bu alanda bilgilenmesini, ihtiyacına en uygun doğru ürünü almasını, tarafsız ve şeffaf bilgiler ışığında doğru tercih yapmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.