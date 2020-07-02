Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: Pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı! Türkiye'de corona virüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlar için, devlet tarafından dar gelirli ailelere 1000 TL sosyal yardım desteği sunuluyor. En son 1. Ve 2. Faz ödemeleri tamamlanmış gözler 3.faz ödemelerine çevrilmişti. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika haberler…
Yeni tip corona virüsüne karşı pandemi sonuçları son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya devam eden Pandemi Sosyal Yardım başvuruları sürekli olarak değerlendirilmeye devam ediyor.
PANDEMİ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.