Emekli maaşları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

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maaşları ile ilgili HABERİ: SSK ve BAĞ-KUR maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye’de milyonlarca emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zammı yarın belli oluyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu yıl yapılacak zammı merak ediyor. Konuyla ilgili her gün haberleri gelirken, yapılacak zam tutarında en önemli etken yine enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık rakamlar doğrultusunda maaşlarına yapılacak zam miktarı neredeyse belli oldu. Peki, SSK ve BAĞ-KUR maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 2.7.2020 15:31 Son Güncelleme: 2.7.2020 15:31 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon tutarlarının açıklanması ile birlikte, maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli zammı, yarın Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı enflasyon verileri ile belli olacak. Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon rakamları açıklanmış ve Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşmişti. Peki, bu rakamlar doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR maaş zammı ne kadar olacak? İşte haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, zam tablosunu görüntüleyebilirsiniz…

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

5 AYDA FARK ÇIKTI

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
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Emekli maaşları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
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