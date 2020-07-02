Emekli maaşları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon tutarlarının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli zammı, yarın Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı enflasyon verileri ile belli olacak. Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon rakamları açıklanmış ve Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşmişti. Peki, bu rakamlar doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, zam tablosunu görüntüleyebilirsiniz…
İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.
5 AYDA FARK ÇIKTI
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.