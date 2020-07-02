Emekli maaşları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon tutarlarının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli zammı, yarın Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı enflasyon verileri ile belli olacak. Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon rakamları açıklanmış ve Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşmişti. Peki, bu rakamlar doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, zam tablosunu görüntüleyebilirsiniz…