Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli maaş zammı açıklandı mı?

Geçtiğimiz ayın enflasyon oranının açıklanması ile beraber milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı emekli zammı da belli olacak. Zammın uygulanacağı tutarda en büyük rol ise tam bu noktada enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklandığı bilinirken Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak açıklanmıştı. Peki, 2020 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zammı açıklandı mı? İşte detaylar…

2020 TEMMUZ AYI EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı yarın belli oluyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor. Emekli zammı bugün saat 10.00'da belli olacak…