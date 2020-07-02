Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli maaş zammı açıklandı mı?

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Temmuz ayı memur ve ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli maaş zammı açıklandı mı?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz ayı emekli maaş zammı da belli olacak. 17 milyondan fazla sayıda vatandaşı ilgilendiren bu zammın akıbeti saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak. Gelen bilgiye göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek. Peki, 2020 Temmuz ayı belli oldu mı? SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 01:41 ABONE OL
Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli zammı açıklandı mı?

Geçtiğimiz ayın enflasyon oranının açıklanması ile beraber milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı da belli olacak. Zammın uygulanacağı tutarda en büyük rol ise tam bu noktada enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklandığı bilinirken Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak açıklanmıştı. Peki, 2020 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zammı açıklandı mı? İşte detaylar…

2020 TEMMUZ AYI EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı yarın belli oluyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor. Emekli zammı bugün saat 10.00'da belli olacak…

Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli zammı açıklandı mı?

İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.

5 AYDA FARK ÇIKTI

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli zammı açıklandı mı?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

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Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli maaş zammı açıklandı mı?
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