Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli maaş zammı açıklandı mı?

Geçtiğimiz ayın enflasyon oranının açıklanması ile beraber milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı emekli zammı da belli olacak. Zammın uygulanacağı tutarda en büyük rol ise tam bu noktada enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklandığı bilinirken Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak açıklanmıştı. Peki, 2020 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zammı açıklandı mı? İşte detaylar…
Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı yarın belli oluyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor. Emekli zammı bugün saat 10.00'da belli olacak…
İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.
5 AYDA FARK ÇIKTI
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.