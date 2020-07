Türk pizzaları dünyaya açılıyor

PİDE, Etli Ekmek, Lahmacun, Karadeniz Pidesi, Kır Pidesi gibi geleneklerle ve köklü rakipleri karşında Türkiye'de bir türlü başarılı olamayan küresel markalara en dişli rakip Karadeniz'den çıktı. Türk yatırımcının geliştirdiği yeni nesil pizzalar satış rekorları kırarken, ülkemize has tatları pizzada buluşturan Crakers Pizza'nın kurucu ortaklarından Ahmet Sait Tütünci, sektörle ilgili bilgiler verdi. Türkiye'de her 1 saniyede 11 dilim pizza tüketilmesine rağmen, halen 14 milyon insanın hayatında hiç pizza yemediğini belirten Tütünci, "Hedefimiz bu lezzetleri dünyada her yaştan insana tattırmak" dedi.