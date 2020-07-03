2 bin 745 projeye 970 milyon lira destek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımlarına son iki yılda 855 milyon lira hibe verdiklerini, bu yıl ise kabul edilen 2 bin 745 projeye, 970 milyon lira daha destek sağlayacaklarını söyledi. Pakdemirli, 2006'da başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıyla, üretici gelirlerini artırmak ve çeşitlendirmek, yeni teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla ekonomik ve altyapı yatırımlarına destek verdiklerini belirtti. Pakdemirli, "Son iki yılda, 2 bin 859 projeye 855 milyon lira hibe desteği verdik. Bu destek sayesinde kırsalda yaklaşık 1.8 milyar liralık yatırım yapılmış oldu" dedi. ANKARA