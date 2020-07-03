ALGOLAB, algoritmik işlemleri Türkiye'de ilk kez mobile taşıdı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, algoritmik işlemler için yatırımcılara tek mecra üzerinden Borsa İstanbul Hisse Senetleri ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon piyasalarında robotize edilmiş işlem emri verebilecekleri ALGOLAB'ı mobil uygulama olarak müşterilerinin hizmetine sundu

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, algoritmik işlemler için yatırımcılara tek mecra üzerinden Borsa İstanbul Hisse Senetleri ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon piyasalarında robotize edilmiş işlem emri verebilecekleri ALGOLAB'ı mobil uygulama olarak müşterilerinin hizmetine sundu.

Türkiye'de algoritmik işlemlerin cep telefonuna indirilebildiği ilk hizmet olan ve Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcıların hayatını kolaylaştıran uygulama sayesinde müşteriler, güvenli bir platform üzerinde piyasaları sürekli takip etmek zorunda kalmadan yatırım fikirlerini hazırda bulunan ya da kendilerinin oluşturabileceği stratejiler yardımıyla tasarlayabilecek.

KULLANICILAR HAZIR OLARAK SUNULAN STRATEJİLERDEN YARARLANABİLECEKLER

ALGOLAB kullanıcıları böylece hazır olarak sunulan stratejilerden dilediklerini test ederek yatırım hesaplarında otomatik işlem yapması için talimat verebilecek.

Deniz Yatırım müşterisi olan yatırımcılar ALGOLAB Mobil'e doğrudan internet bankacılığı hesap bilgileri ile ulaşıp işlemlerini gerçekleştirebilirken, kurum müşterisi olmayan yatırımcılar da demo hesap açarak uygulamayı deneyimleyebiliyor.

Yatırım konusunda tecrübesi bulunmayan kişilerden, bu alanda derin deneyime sahip yatırımcılara kadar geniş yelpazede herkesin hizmet alabileceği ALGOLAB Mobil ile basit, güvenli ve uygulanabilir yatırım stratejilerine ulaşmak daha kolay hale geliyor.

- "YATIRIMCININ İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRAN HİZMETİMİZİ UYGULAMAMIZLA GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç, ALGOLAB Mobil ile yatırımcılara zengin seçenek havuzundan diledikleri stratejiyi rahatlıkla seçebilme avantajını sunduklarını bildirdi.

Yatırımcıların yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan algoritmik işlem stratejileri oluşturabildikleri ve bu stratejileri canlı borsa verileri üzerinde çalıştırabildikleri ALGOLAB'ı mobil uygulamaya taşıyarak önemli bir ihtiyaca karşılık verdiklerini anlatan Önenç, 2019'dan itibaren yatırımcıların hizmetine masaüstü bilgisayarlar üzerinden sundukları ALGOLAB'ın kısa sürede binlerce yatırımcı tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Önenç, uygulamanın elde ettiği bu hızlı gelişmenin kendilerini mobil cihazlarda da kullanılabilecek versiyonu için cesaretlendirdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Altı ay gibi kısa sürede bu hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece sermaye piyasasındaki yatırımcılar, yatırım tercihlerini tecrübeli olsunlar ya da olmasınlar, diledikleri her yerden hızlı, güvenli ve kişiselleştirilebilir şekilde gerçekleştirebilecek.

ALGOLAB Mobil ile yatırımcılara, 'siz yatırım fikrinizi belirleyin, gerisini dilediğiniz her yerden ALGOLAB'dan isteyin' diyoruz. Yatırımcılarımıza, yeni stratejiler oluşturmaları ve kullanıcı deneyimlerini artırmaları için geliştirmeye devam ettiğimiz ALGOLAB WEB ve yeni uygulamamız ALGOLAB Mobil aracılığıyla hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz."

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