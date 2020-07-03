Altın fiyatları son dakika haberleri: 4 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak edilir oldu. Haftanın son işlem gününde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390 liradan işlem görmüştü. Corona virüs sebebiyle dolardaki ani yükseliş devam ederken bu durum vatandaşlar altın almaya yönlendiriyor. Hal böyle olunca altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre, 4 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI- 4 TEMMUZ

Altın fiyatları ne kadar sorusu hafta sonunun gelmesiyle birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Küresel değerini hiçbir zaman yitirmeyen altın fiyatları ile ilgili son durum bilgileri haberimizde yer alıyor.