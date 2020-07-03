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haberleri: 4 Temmuz ? Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

haberleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metale duydukları güven doğrultusunda canlı grafiği merak ediyor. Haftanın son işlem gününde 614 lira, ise 390 liradan işlem görmüştü. Özellikle düğün sezonunun hafta sonlarına denk gelmesiyle birlikte değerli metalin alış ve satış rakamları araştırılmaya başlandı. Peki 4 Haziran tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Giriş Tarihi: 4.7.2020 06:27 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberleri: 4 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte gelişmeleri merak edilir oldu. Haftanın son işlem gününde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390 liradan işlem görmüştü. Corona virüs sebebiyle dolardaki ani yükseliş devam ederken bu durum vatandaşlar altın almaya yönlendiriyor. Hal böyle olunca altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre, 4 Temmuz ? Gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI- 4 TEMMUZ

Altın fiyatları ne kadar sorusu hafta sonunun gelmesiyle birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Küresel değerini hiçbir zaman yitirmeyen altın fiyatları ile ilgili son durum bilgileri haberimizde yer alıyor.

Altın fiyatları son dakika haberleri: 4 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 391,15

SATIŞ: 391,24

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 633,40

SATIŞ: 641,90

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.266,70

SATIŞ: 1.282,20

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.504,26

SATIŞ: 2.552,49

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.587,00

Satış: 2.626,00

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Altın fiyatları son dakika haberleri: 4 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
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Altın fiyatları son dakika haberleri: 4 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
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