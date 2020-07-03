Asya-Avrupa demir yolu yük taşımacılığında Türkiye daha fazla rol alacak

Çin ile Avrupa arasındaki demir yolu yük taşımacılığında, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve entegre olduğu "Orta Koridor" güzergahına talebin giderek artması, Türkiye'yi Asya ve Avrupa arasında lojistik üs olma hedefine yaklaştırıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın iş birliğiyle 30 Ekim 2017'de işletmeye açılan ve bugüne kadar yaklaşık 600 bin tonun üzerinde yük taşınan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve entegre olduğu "Kuşak ve Yol Projesi" kapsamında oluşturulan Orta Koridor üzerinden taşımacılık hız kazandı.

Demir İpek Yolu olarak adlandırılan ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olarak değerlendirilen Orta Koridor üzerinden, Türkiye ile Çin arasında blok trenlerle yapılan yük taşımacılığının yanı sıra Çin ile Avrupa arasında da Türkiye üzerinden transit taşımacılığa talep her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'daki bazı lojistik şirketlerinin koordinasyonunda, Çin'den 23 Haziran'da hareket eden 43 adet 40 feet konteyner yüklü üçüncü trenin Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan'ı takip ederek 5 Temmuz'da İzmit Köseköy'e ulaşması planlanıyor.

Elektronik, tekstil ve makine parçaları taşıyan yük treninin Çin ile Türkiye arasındaki yaklaşık 9 bin 400 kilometrelik mesafeyi 12 günde tamamlaması beklenirken, bu sürenin ilerleyen zamanlarda 10 güne indirilmesi hedefleniyor.

ÇİN'DEN YOLA ÇIKAN BLOK YÜK TRENLERİNİN YENİ İSTİKAMETİ OLACAK

Konteynerlerinden ikisinin İtalya, ikisinin Polonya ve bir diğerinin Irak varışlı olduğu 50 adet konteynere sahip dördüncü bir tren de 1 Temmuz'da Çin'den yola çıktı.

Bakü-Tiflis-Kars ve Orta Koridor demir yollarında, Çin (Xi'an) – Türkiye (İzmit-Köseköy) güzergahında haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren geçişi planlandı.

Söz konusu blok geçiş tren sayısının yakın gelecekte artması beklenirken Çin'in Rusya üzerinden Avrupa'ya yaptığı demir yolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planladığı ve böylece kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya)- Belarus üzerinden yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımaların ilk etapta yılda 1000, daha sonra ise 1500 seferinin Türkiye üzerinden ulaştırılmaya başlanması öngörülüyor.

MARMARAY GEÇİŞİ MİLAT OLDU

Uluslararası demir yolu yük taşımacılığında milat niteliği taşıyan, elektronik eşya yüklü 42 adet konteynerden oluşan Çin-Avrupa arasındaki ilk transit blok yük treninin Avrupa'ya geçişi 6 Kasım 2019'da "Marmaray" üzerinden sağlanmıştı. Söz konusu ilk transit yük treni China Railway Express, Çin'den Batı Avrupa'ya 18 günde ulaşmıştı.

Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden halen Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Çin'e yapılan yük taşımacılığında pandemi süreciyle birlikte artış gözlenirken, ticaretin devamlılığını sağlayan bu hatta hem yük miktarı artıyor hem de yeni destinasyonlar eklenmeye devam ediyor.

Pandemi döneminde tüm tedbirleri alarak bölge ticaretinin insan temassız şekilde demir yolu üzerinden sürdürülmesinde öncü olan Türkiye, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattındaki taşımaların artmasıyla bu hattın kapasitesinde önemli oranda artış sağladı.