Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Enflasyon rakamları sonrası oldu? 3 Temmuz bugün ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL kuru 6,85 seviyelerinde güne başlamıştı. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde stabil halini koruyordu. Piyasa gündemini yakından takip edenler için enflasyon rakamları sonrası oldu, kaç TL? 3 Temmuz bugün ne kadar? İşte, 3 Temmuz 2020 canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 3.7.2020 10:10 ABONE OL
Enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Haziran ayı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber dolar fiyatları merak edilmeye başladı. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarının seyrini değiştiren dolar kuru bugün 6,85 seviyelerinde güne başladı. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde kaldı. Peki Enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR? 3 TEMMUZ

Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili beklenen veriler açıklandı. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber küresel piyasalar gözlerini dolar ne kadar sorusunun yanıtına çevirdi. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL kuru 6,85 seviyelerindeydi. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde kalmıştı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,85 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,70 seviyesinde yer alıyor.

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA