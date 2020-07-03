Haziran ayı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber dolar fiyatları merak edilmeye başladı. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarının seyrini değiştiren dolar kuru bugün 6,85 seviyelerinde güne başladı. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde kaldı. Peki Enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR? 3 TEMMUZ

Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili beklenen veriler açıklandı. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber küresel piyasalar gözlerini dolar ne kadar sorusunun yanıtına çevirdi. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL kuru 6,85 seviyelerindeydi. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde kalmıştı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,85 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,70 seviyesinde yer alıyor.

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ!