Haziran ayı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber dolar fiyatları merak edilmeye başladı. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarının seyrini değiştiren dolar kuru bugün 6,85 seviyelerinde güne başladı. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde kaldı. Peki Enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?
Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili beklenen veriler açıklandı. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber küresel piyasalar gözlerini dolar ne kadar sorusunun yanıtına çevirdi. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL kuru 6,85 seviyelerindeydi. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde kalmıştı.
Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,85 civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 7,70 seviyesinde yer alıyor.
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