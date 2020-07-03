Mektup diplomasisi zaferi

Dün açıklanan ihracat rakamlarında ipi göğüsleyen sektörlerin başında hazır giyim geldi. Haziranda 1 milyar 358 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 25 artırdı. Bu artışın arkasındaki en güçlü neden sektörün toplam ihracatının yüzde 50'sini karşılayan Avrupa'daki alım gruplarıyla yaptıkları mektup diplomasisi oldu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı aynı zamanda Euratex Başkan Yardımcısı Hadi Karasu, nisanda başladıkları mektup diplomasisinin olumlu sonuç verdiğini, Avrupa ile ticaretin yeniden başladığını söyledi. Karasu, "Avrupalı dev satın alım gruplarına sipariş ettikleri ürünlerin paralarını ödemeleri için yazışma süreci başlattık. Bu hamle çok etkili oldu. Etraflarından dolaşarak sesimizi duyurduk. Devletimizin de içeride verdiği kredi ve çalışma ödeneği destekleriyle çabuk toparlandık. Yeni bir tedarik zinciri formatı kuruluyor. Artık avatarlarla defile yapıp malımızı satıyoruz" ifadelerini kullandı. Karasu, pandemi sürecinde tedarikin yapıldığı ülkeye yakınlığın önem kazandığını bu noktada en büyük tekstil alıcısı Avrupa için Türkiye'nin, Çin'in yerini aldığını söyledi.Avrupalı alım gruplarının mektup diplomasisi sonrası ödemelerini yapmaya başladığını dile getiren İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ise, anlaşmaların çoğunun bittiğini, yeni siparişlerin de alınmaya başladığını söyledi. Gültepe, "Özellikle Avrupalı ülkeler hızlı temin talep ediyor. Normalleşmenin başlamasıyla üretim canlandı. Fabrikaların yüzde 85'i şu anda çalışıyor" dedi. Gültepe, Inditex, H&M, M&S, Primark, Best Seller gibi firmaların depolarda beklettikleri malları da çekmeye başladığını, bir yandan da yeni sezon siparişlerinin üretimine başladıklarını söyledi.