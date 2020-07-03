Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz’da

Hem işçi hem de işvereni korumaya alan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ardından haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor. Ödemeler 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Kısa çalışma ödeneği gibi nakdi ücret desteği de bir ay uzatılırken bundan yararlanacak işverenden yeni bir başvuru alınmayacak. Uzatılan süre için yeni uygunluk tespiti yapılmayacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da yapılacak. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödeme alacak" dedi.Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında, bugüne kadar 3.5 milyonu aşkın işçiye 13.5 milyar lira üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını kaydetti.