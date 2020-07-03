TESK Başkanı Palandöken: "Günde 7 milyon ekmek israf ediliyor"

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde evde ekmek yapılmaya başlandığını, buna rağmen israfın aynı seviyelerde olduğunu belirtti.

Ekmeğin dini ve kültürel anlamda kutsal bir yeri bulunduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Un, maya, kabartma tozu gibi ürünlerin satışında patlama yaşanırken, ekmek satışları yüzde 20'nin üzerinde azaldı. Fakat israfın boyutları değişmedi. Evde de yapsak, fırından da alsak ekmek israfı devam ediyor. Günde 7 milyon ekmek israfı yapılıyor. Yılda 3 milyar lira çöpe gidiyor. İsrafı önlersek yılda 300 tane 40 derslikli okul yaptırılabilir. Daha duyarlı ve bilinçli hareket etmeliyiz ve hem cebimizi hem ekonomimizi düşünerek yiyebileceğimiz kadar ekmek almalıyız."