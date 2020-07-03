Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor

BORSA İstanbul'da, ocakta rekor seviyeye yükselen BIST 100 endeksi, Kovid-19 salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşse de ikinci çeyrekte 11 yılın en iyi çeyreklik performansını sergiledi. Kovid-19 salgınına karşı alınan bütün önlemlere rağmen küresel borsaların büyük çoğunluğu henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında yer alırken, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı.BIST 100 endeksi, Ocak 2020'de rekor seviye olan 124.536 puana çıkmasının ardından salgının etkisiyle 81.936 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı. Yılın ikinci çeyreğinde 89.643 puandan 116.524'e çıkan endeks, bu dönemde kaydedilen yaklaşık yüzde 30'luk artışla çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü değer kazancına işaret etti. BIST 100 endeksi yılın ilk yarısında ise yüzde 1.84 değer kazanarak, bu dönemde getiri sağlamayı başaran ender endekslerden biri oldu.Borsa İstanbul'daki yükselişle ilgili olarak sosyal medya hesabında değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür" dedi. İhracat rakamlarını da değerlendiren Bakan Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.