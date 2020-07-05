Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 5 Temmuz bugün ne kadar?

Altın fiyatları son haftalardaki yükselişini ciddi bir şekilde sürdürürken, son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takibinde yer alıyor. Bazı uzmanların haftalık yorumlarına göre, hızlı bir yükselişin ardından dengelenen altın fiyatları, yeni haftaya da hareketli başlayabilir ancak yine fiyatlardaki dalgalanma, piyasaların durumu ve yatırımcının davranışlarına bağlı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'de seyrediyor? Hafta sonuna ait, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ile günce altın fiyatı grafiği bu başlık altında yer almaktadır.
GRAM ALTIN
ALIŞ: 390,83
SATIŞ: 392,14
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 634,50
SATIŞ: 643,10
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.269,00
SATIŞ: 1.284,60
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.509,16
SATIŞ: 2.557,85
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 2.601,00
Satış: 2.640,00
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Koronavirüs vaka sayısının artmaya devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdüren altın günü 1.781 seviyesinde açtı. ilk hedef 1.794 seviyesi olarak görünürken, bu seviyenin üzerine çıkması durumunda değerli maden yükselişini 1800 seviyesine kadar sürdürebilir. Olası düşüşlerde 1.785 seviyesinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.780 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir."
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İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Artan vaka sayıları ve ekonomilerin tekrar kapanma tehlikesi ile altın vadelileri yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra $1800 sevisinin üzerine çıkarken spot piyasada değerli metal hafif primle $1785 seviyelerinden işlem görmekte. Altın $1780 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yön yukarı olacaktır ve $1800 seviyesi ilk hedef olacaktır."