Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 5 Temmuz bugün ne kadar?

Altın fiyatları son haftalardaki yükselişini ciddi bir şekilde sürdürürken, son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takibinde yer alıyor. Bazı uzmanların haftalık yorumlarına göre, hızlı bir yükselişin ardından dengelenen altın fiyatları, yeni haftaya da hareketli başlayabilir ancak yine fiyatlardaki dalgalanma, piyasaların durumu ve yatırımcının davranışlarına bağlı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'de seyrediyor? Hafta sonuna ait, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ile günce altın fiyatı grafiği bu başlık altında yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ