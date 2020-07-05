Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

hakkında son dakika haberleri ve güncel grafikler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü ciddi bir yükseliş ile kapatan altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 5 Temmuz 2020 tarihi itibariyle altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında, günce altın grafikleri ve canlı ata, yarım, tam, gram ve fiyatları ile uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:34 Son Güncelleme: 5.7.2020 09:38 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Corona virüsü salgınının ilk günlerinde önemli bir yükseliş gösteren , geçtiğimiz hafta yine hareketliydi. Bazı uzmanların haftalık yorumlarına göre, hızlı bir yükselişin ardından dengelenen altın fiyatları, yeni haftaya da hareketli başlayabilir ancak yine fiyatlardaki dalgalanma, piyasaların durumu ve yatırımcının davranışlarına bağlı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'de seyrediyor? Hafta sonuna ait, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Gram ve fiyatları ile günce grafiği bu başlık altında yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI- 4 TEMMUZ

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 390,83

SATIŞ: 392,14

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 634,50

SATIŞ: 643,10

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.269,00

SATIŞ: 1.284,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.509,16

SATIŞ: 2.557,85

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.601,00

Satış: 2.640,00

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"Koronavirüs vaka sayısının artmaya devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdüren altın günü 1.781 seviyesinde açtı. ilk hedef 1.794 seviyesi olarak görünürken, bu seviyenin üzerine çıkması durumunda değerli maden yükselişini 1800 seviyesine kadar sürdürebilir. Olası düşüşlerde 1.785 seviyesinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.780 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir."

İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"Artan vaka sayıları ve ekonomilerin tekrar kapanma tehlikesi ile altın vadelileri yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra $1800 sevisinin üzerine çıkarken spot piyasada değerli metal hafif primle $1785 seviyelerinden işlem görmekte. Altın $1780 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yön yukarı olacaktır ve $1800 seviyesi ilk hedef olacaktır."

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA