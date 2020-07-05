Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği: ONS ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Corona virüsü salgınının ilk günlerinde önemli bir yükseliş gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yine hareketliydi. Bazı uzmanların haftalık yorumlarına göre, hızlı bir yükselişin ardından dengelenen altın fiyatları, yeni haftaya da hareketli başlayabilir ancak yine fiyatlardaki dalgalanma, piyasaların durumu ve yatırımcının davranışlarına bağlı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'de seyrediyor? Hafta sonuna ait, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ile günce altın fiyatı grafiği bu başlık altında yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI- 4 TEMMUZ