Esnafa sağlanan destek 17 milyar lirayı aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs salgının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan "Esnaf Destek Paketi" çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17.2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.Esnaf ve sanatkarlara yönelik Halkbank tarafından sunulan Esnaf Destek Paketi'ne değinen Pekcan, "Yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz Halkbank kredilerinden yararlanan 700 bin esnafımız 17.2 milyar lira kredi kullandı" diye konuştu.Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen "Paraf Esnaf Kart" desteğinden de 530 bin esnafın yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti. Gelen talepler doğrultusunda esnafın mart, nisan, mayıs aylarına ait kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme sağlandığını hatırlatan Pekcan, "Bu kapsamda 3.5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik" dedi.Öte yandan bankacılık sektörünün KOBİ kredileri, yılın ilk 6 ayında 193.3 milyar lira artışla 810 milyar liraya dayandı. 2018 sonunda 610.8 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, geçen yıl sonunda 3.5 milyar lira artarak 614.3 milyar liraya yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de KOBİ kredileri 43.9 milyar liralık yükselişle 658.2 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri bakiyesi, ikinci çeyrek sonunda 807.6 milyar liraya çıktı. İkinci çeyrekte KOBİ kredileri bir önceki çeyreğe göre 150 milyar liraya yakın artış gösterdi. 6 aylık artış 193.3 milyar lira oldu.