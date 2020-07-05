SON DAKİKA | 2020 Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte sigara fiyat listesi

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika haberi geldi ve 6 aylık enflasyon verilerine göre sigara zam miktarı belli oldu. Yeni sigara fiyatları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV miktarının değişmesi ile birlikte vatandaşlar "2020 sigara fiyatları ne kadar oldu' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TUİK verilerine göre bu yıl ilk 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6,89 oldu. Bu veriler, sigara fiyatları ve alkol fiyatlarına da yansıdı.
İlgili listenin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesinde yayımlanmasının ardından zamlı sigara fiyatları zammı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Tütün ürünü kullanan vatandaşlar, 'Sigaraya zam geldi mi?' sorusuna yanıt aramanın yanı sıra, 4 Temmuz en düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı hakkında da güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, 4 Temmuz sigaraya zam mı geldi, bu vergi artışı sonrası sigara fiyatları artacak mı?
İşte, son dakika haberinin detayları ve en düşük, en pahalı sigara fiyatları;
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.
Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.
Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 T
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL