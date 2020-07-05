SON DAKİKA | 2020 Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte sigara fiyat listesi

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika haberi geldi ve 6 aylık enflasyon verilerine göre sigara zam miktarı belli oldu. Yeni sigara fiyatları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV miktarının değişmesi ile birlikte vatandaşlar "2020 sigara fiyatları ne kadar oldu' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TUİK verilerine göre bu yıl ilk 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6,89 oldu. Bu veriler, sigara fiyatları ve alkol fiyatlarına da yansıdı.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 5 TEMMUZ EN DÜŞÜK VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI ZAMMI!

İlgili listenin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesinde yayımlanmasının ardından zamlı sigara fiyatları zammı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Tütün ürünü kullanan vatandaşlar, 'Sigaraya zam geldi mi?' sorusuna yanıt aramanın yanı sıra, 4 Temmuz en düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı hakkında da güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, 4 Temmuz sigaraya zam mı geldi, bu vergi artışı sonrası sigara fiyatları artacak mı?

İşte, son dakika haberinin detayları ve en düşük, en pahalı sigara fiyatları;