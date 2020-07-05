SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş uyarı: 7 gün 24 saat izliyoruz

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik." açıklamasında bulundu.

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Bakan Kurum'dan Yalova müjdesi: 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; A Haber’e konuştu ve İSKİ’ye 885 bin 68 lira idari Para cezası kesilmesini değerlendirdi: