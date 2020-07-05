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| Bakan Kurum'dan flaş uyarı: 7 gün 24 saat izliyoruz

haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı termik santrallerle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Kurum, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz." dedi. Kurum, mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde her türlü cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 16:24 Son Güncelleme: 5.7.2020 16:41 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş uyarı: 7 gün 24 saat izliyoruz

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik." açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş uyarı: 7 gün 24 saat izliyoruz
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