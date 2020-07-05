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HABERİ: başvuru sorgulama: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlara, 1000 TL tutarındaki destek sürüyor. Daha önce 1. ve 2. faz ödemelerinin tamamlandığı da 4 milyondan fazla kişiye yardım edildi. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:50 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL parası ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Daha önce 1. ve 2. faz ödemeleri gerçekleştirilen sosyal yardım desteğinin 3. faz ödemeleri merak konusu oluyor. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika haberler…

1000 TL SOSYAL YARDIM (PANDEMİ) BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni tip corona virüsüne karşı pandemi sonuçları son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya devam eden Pandemi Sosyal Yardım başvuruları sürekli olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

PANDEMİ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

PANDEMİ YARDIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA HABERİ: Pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama: 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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