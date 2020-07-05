Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları 6 Temmuz Pazartesi

Altın fiyatları son dakika haberleri, piyasaların açılış günü itibarıyla yatırımcılar adına önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. Yatırımcıların yanı sıra, kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar da, konuyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 Temmuz 2020 Pazartesi tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 6 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.