Türkiye’de OSB’siz şehir kalmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, planlı sanayileşme politikaları kapsamında yılın ilk altı ayında 6 OSB'ye tüzel kişilik kazandırdıklarını belirterek, "Hakkari Yüksekova OSB'nin de tüzel kişilik kazanmasıyla ülkemizdeki OSB sayısı 320'ye ulaştı. Böylece OSB'si olmayan hiçbir ilimiz kalmadı" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği istişare toplantısı, Bakan Varank'ın da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Varank, OSB'lerde yılın ilk yarısında 583 yeni fabrikanın üretime geçtiği bilgisini vererek, bu fabrikalar için sanayicilerin 10 milyar liraya yakın yatırım harcaması yaptığını kaydetti. Özel sektörün yatırım iştahını teşvik belgelerine olan talepten de ölçebildiklerine işaret eden Varank, "Haziranda 859 teşvik belgesi düzenledik. Teşvik tarihimizde aylık bazda en yüksek belge sayısına ulaştık. İlk 6 ayda, geçen seneye göre yüzde 14'lük bir artışla 84 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi verdik" diye konuştu.