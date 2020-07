Eğitimde uygulama vizyonuyla 'Atlas Üniversitesi' akademik hayata başlıyor

Mütevelli heyeti başkanlığını Dr. Yusuf Elgörmüş'ün, rektörlük görevini ise Prof. Dr. Batuhan Özay'ın yürüttüğü Atlas Üniversitesi, Türkiye'de eğitime yeni bir bakış açısı getirmenin verdiği dinamizm ve merakla akademik hayata başlıyor. Atlas Üniversitesi Vadi kampüsü, içerisinde Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni barındıran yaklaşık 110.000 m2 açık-kapalı alan içerisinde yer alıyor. Ayrıca modern teknoloji ile donatılmış 75.000 m² alan üzerine kurulu 400 yatak kapasiteli, 1'i hibrit olmak üzere 18 ameliyathanesi ile sağlık, eğitim, uygulama ve araştırma hastanesinin, 20 yıllık deneyimini öğrencilerle paylaşmaya hazırlanıyor. Atlas Vadi kampüsü; yazlık sinema, kafeler sokağı, İstanbul sokağı, açık kapalı spor salonları, özel teraslar ve çevresindeki sosyal imkanları ile benzersiz bir kampüs deneyimi yaşatacak.

Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi, uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde tamamladıktan sonra 28 yaşında hastane kurarak girişimci ruhunu kanıtlayan Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, 'Bir Tıp doktoru olarak asistanlığımdan bu yana nitelikli, bilimsel altyapısı güçlü gerçek bir üniversite kurmak hayalimdi… Medicine Hastanesi'nde de bu hayali gerçekleştirmek için adımlar attık. Daha önce hastanelerimizde konferans salonları, derslikler, kütüphane, asistan odaları, öğrenci staj odaları gibi hazırlıklar yaptık ve hastane işletmeciliğinde de eğitime ve uygulamaya önem verdik. Yıllar içerisinde çok sayıda öğrenciye staj imkânı sağlayarak özellikle tıp ve sağlık eğitiminin bir parçası olduk. En büyük yatırım insana yatırımdır. Biz de önce bu yatırımın en önemli basamağından, eğitimden başlama hedefiyle yola çıktık. Ülkemizde kişi başına düşen doktor sayısı artış hızı OECD ortalamasının yarısı kadar. Sadece tıp doktorları açısından değil sağlıkta hemen hemen her alandaki mevcut istihdam rakamlarımız, OECD ülkelerinin çok altında. Bu alandaki açığın nitelikli şekilde doldurulması için buradayız. Ayrıca 22 yıldır dünya üzerinde çok sayıda sağlık yatırımı yaptık ve başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada, nitelikli sağlık çalışanı açığı olduğunu tecrübe ettik. Özellikle sağlık alanında, istihdam açısından bunu fırsat olarak görüyoruz ve tüm mezunlarımızı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çalışabilecek nitelikte yetiştireceğiz. Bu kapıdan giren her öğrenci bizim için çok değerli olacak. Herkes çok zeki, herkes çok başarılı olmak zorunda değil ama herkes kendi dünyasını değiştirebilecek güce sahip. Biz de bu gücü ortaya çıkarmak için öğrencilerimizin yanında olacağız. Üniversitemizin felsefesini yansıtan bir slogan olarak benimsediğimiz "Kelebek etkisi" bir durumun başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve beklenmedik sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Amazon Ormanları'nda bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir. En küçük bir eylem ya da alınan en küçük karar bile hayatın akışını önemli ölçüde etkileme gücüne sahiptir. Bir kelebeğin kanadı büyüklüğündeki seçimlerimiz ya da eylemlerimiz çok daha iyi bir gelecek yaratabilir. Biz Atlas Üniversitesi ailesi olarak her bir öğrencimiz için bu ideali taşımanın azmiyle yola çıkıyoruz.

Adını, hem coğrafya haritaları derlemesi anlamına gelen, yani yol gösteren atlastan, hem de anatomide çok büyük önem taşıyan ve insanın en önemli omur kemiği olan atlas kemiğinden alan Atlas Üniversitesi, ismini lise öğrencilerinin koyduğu ilk üniversite olma özelliğini de taşıyor. Gençlerin ismini koyduğu bu üniversitenin gelecekte de gençler tarafından gururla taşınmasını, büyütülmesini, geliştirilmesini hayal ediyor ve diliyorum. ' diyor.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM MODELİYLE KENDİ ALANINDA LİDER BİREYLER

Atlas Üniversitesinde eğitim süreçleri olabildiğince yaşam deneyimi sağlayacak şekilde uygulanır, sonuç ve çıktı odaklıdır. Bu bağlamda Atlas Üniversitesi öğrenci merkezli ve aynı zamanda 'yapılandırmacı yaklaşımla' yöntem çeşitliliği sağlayarak proje tabanlı, işbirliğine önem veren bir model benimser.

ATLAS VADİ KAMPÜSTE YAŞAM

İstanbul'un merkezinde yer alan modern donanımlı Vadi İstanbul Kampüsü'yle Atlas Üniversitesi, ayrıcalıklı üniversite hayatına ev sahipliği yapıyor. Taksim, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş, Levent, Maslak gibi merkezlere kısa mesafede bulunan kampüs alanı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Vadi İstanbul ve Tem Otoyolu'na komşu durumda. Yazlık sinema, spor salonları, geniş kütüphanesi ve İstanbul Sokağı ile sosyal hayata da dokunan Atlas Üniversitesi, öğrencilerin ders dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlıyor. 2500 m2'ye yayılan açık & kapalı alanı ve kendine ait teras bahçesinde okumayı, öğrenmeyi ve araştırmayı huzur veren bir iklime taşıyan Atlas Üniversitesi Kütüphanesi, zengin kitap, e-kitap, elektronik kaynak ve dokümanları, 20 adet çalışma odası, katalog tarama ve otomatik ödünç kitap kioskları, kafeteryası ile 7 gün 24 saat hizmet verecek.

SORGULAYAN, ARAŞTIRAN, GELİŞTİREN VE UYGULAYAN ÜNİVERSİTE

Araştırmalara imkan sağlayan temel eğitim laboratuvarları ve Türkiye'nin en büyüklerinden olan multidisplineer laboratuvarının yanı sıra akademisyenlerin, öğrencilerin ve alanda hizmet veren tüm çalışanların eğitim alabileceği Head Labs (Health Education Advanced Dynamics), Creative Labs ve X Labs Ar-Ge laboratuvarları Atlas Üniversitesi bünyesinde yer alıyor. 'Artık tasarımla yeniden şekillenmeyen sektörlerin başarılı olacağını düşünmüyoruz. Bu noktadan hareketle sağlık sektörünün de sosyal bilimlerle birlikte çalışacağı, sanatın mühendislikle buluşacağı bir eğitim yuvası hayal ediyorduk. Bunu donanımlı laboratuvarlarımızla hayata geçirdik. Gençlerimiz burada birçok alanda kendi yeteneklerine sınır koymadan çalışabilecek, kendini geliştirebilecek.' diyen Dr. Yusuf Elgörmüş, yabancı dil konusunda da gençleri desteklediklerinin altını çiziyor. 'Global arenada kendine istihdam yaratacak gençler yetiştirmek istiyoruz.' diyen Dr. Yusuf Elgörmüş, iş ve staj noktasında yurtiçinde ve yurtdışında geniş imkanlar sağlamanın yanı sıra Atlas Üniversitesinden mezun olacak gençlerin girişimcilik fikirlerini de destekleyeceklerini belirtiyor. 'Üniversitemiz mezunları, dünyada birçok ülkede yer alan sağlık merkezlerimizde çalışacak şekilde akredite olarak mezun olacak. Sağlık sektöründeki bu imkanlarımızın yanı sıra diğer bölümlerimizde de paydaşlarımız vasıtasıyla öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yanında olacak ve destekleyeceğiz.' şeklinde konuşan Dr. Yusuf Elgörmüş, çeşitli burs programlarıyla da gençlerin yanında olduklarını belirtiyor. YKS kontenjan bursundan tercih bursuna, aile indiriminden engelsiz hayat indirimine, şehit ve gazi yakınlarına sağlanan indirimlerden sporcu indirimine ve başarı burslarına kadar gençleri destekleyecek programlar Atlas Üniversitesi'nde genç zihinleri bekliyor.