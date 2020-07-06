Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları 6 Temmuz Pazartesi

Altın fiyatları son dakika haberleri, piyasaların açılış günü itibarıyla yatırımcılar adına önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. Yatırımcıların yanı sıra, kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar da, konuyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 Temmuz 2020 Pazartesi tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 6 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ
Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.
GRAM ALTIN
ALIŞ: 391,20
SATIŞ: 391,29
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 634,40
SATIŞ: 642,60
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.268,30
SATIŞ: 1.283,40
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.513,64
SATIŞ: 2.562,42
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 2.604,00
Satış: 2.644,00
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Koronavirüs vaka sayısının artmaya devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdüren altın günü 1.781 seviyesinde açtı. ilk hedef 1.794 seviyesi olarak görünürken, bu seviyenin üzerine çıkması durumunda değerli maden yükselişini 1800 seviyesine kadar sürdürebilir. Olası düşüşlerde 1.785 seviyesinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.780 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir."
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İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Artan vaka sayıları ve ekonomilerin tekrar kapanma tehlikesi ile altın vadelileri yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra $1800 sevisinin üzerine çıkarken spot piyasada değerli metal hafif primle $1785 seviyelerinden işlem görmekte. Altın $1780 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yön yukarı olacaktır ve $1800 seviyesi ilk hedef olacaktır."