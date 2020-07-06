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: faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - faiz oranları ne kadar?

hakkındaki araştırmaları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank (kamu bankaları) tarafından başlatılan düşük faizli uygulaması sonrası arttı. Kampanya sonrası otomobil ve konut satışları da yükseldi. Rekor seviyede ihtiyaç - taşıt kullanıldı. Yeni ev sahibi olmak ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler de bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Biz de haberimizde İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB ve diğer bankaların faiz oranlarını derledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 11:12 Son Güncelleme: 6.7.2020 11:26 ABONE OL
Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

hakkında bilgileri gelmeye devam ediyor. Kamu bankalarının başlattığı paketi sonrası rekor seviyede kredi kullanıldı ve ev - otomobil satışları yükseldi. Öte yandan yeni kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da bankaların uyguladığı güncel ihtiyaç - taşıt - kampanyaları takip ederek kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Akbank, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
: 1.07

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Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt : 1.49
: 1.45
: 1.10

Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 0.99
: 0.91
: 1.14

Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

(sigortalı): 0.89
: 0.87
Ev kredisi: 0.87

Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel : 1.54
: 0.89
: 0.89

Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

: 0.89
: 0.9
: 1.1

Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

: 0.89
: 1.18
: 1.45

Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.16
: 1.24
Mortgage kredisi: 1.09

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Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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