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Son dakika: 'a 11 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun () çeşitli birimlerinde 11 personel istihdam edilecek.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 08:55 Son Güncelleme: 6.7.2020 08:56 ABONE OL
Son dakika: TÜBİTAK'a 11 personel alınacak

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'ın Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.

Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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Son dakika: TÜBİTAK'a 11 personel alınacak
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